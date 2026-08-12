Hannover Re à peu près stable après ses semestriels

(Zonebourse.com) - Hannover Re se montre à peu près stable à Francfort ( 0,3% vers 251 EUR), après la publication par le réassureur allemand d'un bénéfice net en augmentation de 7% pour atteindre 1,4 MdEUR au titre du 1er semestre 2026, dépassant de 2% le consensus de marché selon Jefferies.

A 12,9 MdsEUR, les revenus de réassurance (bruts) ont diminué de 3,1% en données publiées, mais augmenté de 0,7% hors effets de change, tandis que le ratio combiné s'est amélioré à 83,2%, avec de larges pertes en réassurance dommages (P&C) inférieures au niveau attendu, selon le groupe.

Revendiquant également une évolution de la réassurance vie et santé conforme aux attentes et un retour sur investissement de 3,7%, supérieur à son objectif annuel d'environ 3,5%, Hannover Re affiche un rendement des fonds propres annualisé de 21,5%.

"Notre approche basée sur les partenariats et notre organisation allégée restent essentielles à notre capacité à fonctionner avec succès dans un environnement de marché de plus en plus difficile", commente son CEO, Clemens Jungsthöfel.

Ajoutant "regarder avec confiance l'ensemble de l'exercice 2026 et la rentabilité à long terme", le dirigeant estime Hannover Re en bonne voie pour réaliser son objectif confirmé d'un bénéfice net d'au moins 2,7 MdsEUR cette année.

"Comme prévu, les prix ont chuté plus rapidement (-4,5%) entre le 2 avril et le 1er juillet qu'entre le 1er janvier et le 1er avril (-3,7%), probablement en raison de la répartition géographique et des produits lors des renouvellements en milieu d'année (davantage aux Etats-Unis et dans l'immobilier)", note Jefferies.

"Cela dit, de telles tendances sont conformes à celles rapportées par les courtiers il y a six semaines et par ses pairs, dont Hannover Re est le dernier à publier, donc nous doutons que cette nouvelle surprenne le marché", nuance la banque américaine, qui reste à "achat" avec un objectif de cours de 360 EUR.

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