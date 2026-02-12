Hanmi Semiconductor atteint un record historique alors que son client Micron vante la production de HBM4

12 février - ** Les actions du fabricant sud-coréen d'équipements de fabrication de puces Hanmi Semiconductor

042700.KS atteignent un record historique en progressant de 17,9 %

** Le client Micron Technology MU.O augmente de 9,9 % mercredi après que le directeur financier Mark Murphy a déclaré que HBM4 est entré en production à haut volume et que les expéditions ont commencé

** Le président de Hanmi Semiconductor, Kwak Dong-shin, a déclaré aux journalistes qu'il était optimiste quant aux livraisons de HBM4 de Micron à Nvidia NVDA.O et qu'il y avait eu d'importantes commandes d'équipement, selon l'agence de presse Yonhap

** Micron détient une part de 21 % du marché HBM, contre 57 % pour SK Hynix 000660.KS et 22 % pour Samsung Electronics

005930.KS , selon Counterpoint

** Les actions de Hanmi Semiconductor ont augmenté de 72 % depuis le début de l'année

** Les actions de Hanmi Semiconductor ont augmenté de 14,7 % à 0115 GMT, tandis que Samsung Electronics et SK Hynix ont augmenté de 3,9 % et 3,0 %, respectivement; le marché KOSPI plus large a augmenté de 1,9 %