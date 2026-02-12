 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hanmi Semiconductor atteint un record historique alors que son client Micron vante la production de HBM4
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 02:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du fabricant sud-coréen d'équipements de fabrication de puces Hanmi Semiconductor

042700.KS atteignent un record historique en progressant de 17,9 %

** Le client Micron Technology MU.O augmente de 9,9 % mercredi après que le directeur financier Mark Murphy a déclaré que HBM4 est entré en production à haut volume et que les expéditions ont commencé

** Le président de Hanmi Semiconductor, Kwak Dong-shin, a déclaré aux journalistes qu'il était optimiste quant aux livraisons de HBM4 de Micron à Nvidia NVDA.O et qu'il y avait eu d'importantes commandes d'équipement, selon l'agence de presse Yonhap

** Micron détient une part de 21 % du marché HBM, contre 57 % pour SK Hynix 000660.KS et 22 % pour Samsung Electronics

005930.KS , selon Counterpoint

** Les actions de Hanmi Semiconductor ont augmenté de 72 % depuis le début de l'année

** Les actions de Hanmi Semiconductor ont augmenté de 14,7 % à 0115 GMT, tandis que Samsung Electronics et SK Hynix ont augmenté de 3,9 % et 3,0 %, respectivement; le marché KOSPI plus large a augmenté de 1,9 %

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
410,3400 USD NASDAQ +10,00%
NVIDIA
190,0500 USD NASDAQ +0,77%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank