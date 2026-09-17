Haniel cède sa participation majoritaire dans BauWatch à Carlyle et CVC

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(Correction du dernier paragraphe: la citation provient de Simon Pex, de Carlyle, et non de Drees, de Haniel)

Haniel a accepté de céder une participation majoritaire dans le fournisseur néerlandais de technologies de sécurité BauWatch à Carlyle CG.O et CVC

CVC.AS , ont annoncé jeudi ces sociétés de capital-investissement.

Selon deux sources proches du dossier, cette opération valorise la société à environ 1 milliard d’euros (1,15 milliard de dollars).

Aux termes de l’accord, Carlyle et CVC acquerront chacune une participation de 45%, tandis que Haniel conservera une participation de 10%.

Fondée il y a 17 ans à Apeldoorn, dans le centre des Pays-Bas, BauWatch fournit des systèmes de vidéosurveillance et d’alarme destinés aux chantiers de construction, aux infrastructures critiques et aux installations industrielles.

Depuis le rachat de la société par Haniel en 2021, le chiffre d’affaires de BauWatch est passé de 59 millions d’euros à 153 millions d’euros.

Cette cession marque une nouvelle étape dans la transformation de Haniel, qui passe du statut de holding industrielle à celui de groupe d’investissement diversifié.

Joachim Drees, directeur général de Haniel, a déclaré que le produit de cette cession, associé à la vente prévue de sa participation dans Ceconomy CECG.DE , renforcerait la situation financière de l’entreprise et soutiendrait sa stratégie à long terme.

“Nous apprécions les modèles de croissance axés sur la technologie”, a déclaré Simon Pex, de Carlyle, à Reuters. “BauWatch est déjà numéro un en Allemagne et dans les pays du Benelux, mais il existe encore un fort potentiel dans le reste de l'Europe et au-delà.”

(1 dollar = 0,8714 euro)