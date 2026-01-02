Hang Seng (Hong Kong) : démarre 2026 en fanfare avec 2,4% à 4.001Pt
02/01/2026
Le Hang Seng renoue avec la résistance testée les 20/11 puis 2 et 8 décembre dernier et aurait pu dès aujourd'hui refermer le "gap" des 4.030 du 17/11: le prochain objectif demeure le retracement de la résistance des 4.162 du 13 novembre dernier.
