Hang Seng (Hong Kong) : démarre 2026 en fanfare avec 2,4% à 4.001Pt
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 09:02

Hang Seng (Hong Kong) démarre l'année 2026 en fanfare avec 2,4% à 4.001Pt : on pouvait imaginer que cela aurait pu constituer une belle conclusion à l'année 2025 mais elle s'était terminé sur un repli de -0,7%.
Le Hang Seng renoue avec la résistance testée les 20/11 puis 2 et 8 décembre dernier et aurait pu dès aujourd'hui refermer le "gap" des 4.030 du 17/11: le prochain objectif demeure le retracement de la résistance des 4.162 du 13 novembre dernier.

