Hang Seng : -0,9% vers 21.330, préserve les 21.300Pts information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - Après un rallye haussier de +14% depuis le 13 janvier entre 18.875 et 21.540Pts (validant le franchissement en force de la résistance des 21.200), l'indice Hang Seng prend une petite respiration et retombe sur 21.330.

Cela ne compromet pas la tendance haussière qui pourrait se prolonger en direction de 23.100, le 'pic' très spéculatif du 7 octobre 2024 : cette fois-ci, le mouvement est moins échevelé et ressemble moins à un 'FOMO'.





