HANetf veut étendre sa plateforme en marque blanche aux cryptomonnaies

(NEWSManagers.com) - HANetf poursuit ses ambitions de croissance. Le tout jeune producteur d'ETF (fonds indiciels cotés) en marque blanche veut encore étendre sa plateforme et pour cela vise désormais la production d'ETC de crypto-monnaies avec l'aide du fournisseur spécialisé ETC Group. Jusqu'à présent, la plateforme britannique se focalisait sur la création d'ETF sous format Ucits et sur celle d'ETC (fonds de matières premières) avec comme sous-jacent physique l'or ou le carbone. Elle a ainsi développé une quarantaine de véhicules pour le compte d'une vingtaine de clients.

HANetf distribue déjà des produits crypto pour le compte du fournisseur ETC Group. Sa nouvelle plateforme doit permettre à d'autres gérants de confectionner et gérer des ETC crypto sur sa plateforme. "L'objectif sera de fournir la plateforme ETP crypto la plus complète disponible en Europe et ailleurs", indique un communiqué. HANetf affirme du reste avoir reçu plus d'une cinquantaine de demandes pour ce type de produits depuis l'année dernière et cela malgré la chute des cours des crypto-monnaies. Le Britannique estime que cette chute n'est d'ailleurs que passagère face à l'engouement des nouvelles générations d'investisseurs.