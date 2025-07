HANetf va lancer un ETF sur la défense dans la région indopacifique

Le fournisseur de fonds indiciels en marque blanche, HANetf, va élargir sa gamme de produits sur le thème de la défense avec le lancement, dans les prochaines semaines, d’une stratégie dédiée à la course au réarmement dans la région indopacifique (hors sociétés chinoises), rapporte la presse italienne.

Le nouveau produit, dont la cotation est prévue sur toutes les principales Bourses européennes courant juillet, offrira une exposition ciblée aux sociétés cotées de la région indopacifique actives dans les secteurs de la défense, de l’aéronautique et de la cybersécurité.

Cette solution complètera l’offre existante de HANetf dans la défense, qui comprend deux ETF : le Future of Defence Ucits ETF, coté en 2023 et dont les encours ont dépassé 2,5 milliards de dollars, et le Future of European Defence Ucits ETF, qui, à quelques mois de son lancement, compte plus de 120 millions d’euros d’encours.

Face aux risques géopolitiques croissants, des pays stratégiques tels que l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et Taïwan prennent des mesures décisives pour renforcer leurs capacités de défense, note l’article.

