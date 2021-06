HanETF sort un ETF sur l'espace en Europe

(NEWSManagers.com) - La conquête de l' espace gagne la gestion d' actifs européenne. Après le fonds de La Financière de l' Echiquier, la plate-forme européenne d' ETF HANetf lance un ETF sur l' espace en partenariat avec l' américain Procure Innovation. Appelé Procure Space Ucits ETF (YODA), cet ETF reproduit un fonds déjà coté aux Etats-Unis sous le sigle UFO. Il s'agit du premier ETF espace en Europe, selon HANetf.

L' ETF Yoda sera introduit à Londres début juin 2021 et a été agréé à la vente dans toute l' Europe.

Il suivra l' indice Space, " le premier et le seul produit de données spatiales certifié reconnu par l'organisation de défense et d'éducation en matière d'exploration spatiale Space Foundation - axée sur les opérateurs de satellites et les fabricants de matériel " , selon un communiqué.

L'indice S-Network Space Index (SPACE) suit plus de 30 entreprises de l'industrie spatiale, telles que les télécommunications par satellite, la transmission de contenus télévisuels et radiophoniques par satellite, la fabrication, le déploiement, l'exploitation et la maintenance de fusées et de satellites, la fabrication d'équipements au sol utilisés avec les systèmes satellitaires, la technologie et le matériel spatiaux, ainsi que les services d'imagerie et de renseignement spatiaux.

Les sociétés du Procure Space Ucits ETF doivent dégager au moins 20 % de leur chiffre d' affaires total à partir d'activités liées à l'espace ou le chiffre d' affaires spatial doit dépasser 500 millions de dollars par an. Environ 80 % de l'indice est alloué aux sociétés générant au moins la moitié (mais généralement la totalité) de leur chiffre d' affaires dans des activités spatiales, tandis que les 20 % qui restent sont dirigés vers des sociétés générant moins de la moitié de leurs revenus dans l'espace.

Les investissements se concentrent sur les opérateurs de satellites et les fabricants de matériel, avec des positions telles que Trimble Inc, Gamin Ltd, DISH Network Corp, Eutelsat Communications et Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Environ 71 % de l'indice est coté aux États-Unis. L'ETF aura un TER de 0,75%.