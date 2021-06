HANetf parie sur un rebond des voyages avec un nouvel ETF thématique

(NEWSManagers.com) - Après l' énergie solaire et l' espace, HANetf sort un ETF sur l' industrie du voyage. Le Airlines, Hotels and Cruise Lines ETF (TRYP) fournira une exposition aux compagnies aériennes, aux groupes hôteliers et aux opérateurs de croisières, au moment où le secteur peut espérer refaire surface après avoir été mis quasiment à l' arrêt par le Covid-19. Il est censé permettre aux investisseurs de " participer au rebond potentiel du secteur du voyage après la pandémie " .

Le nouvel ETF suivra l' indice Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines et aura un taux de frais sur encours de 69 points de base.

Il sera coté sur le London Stock Exchange en fin de mois et sera agréé à la vente en Europe.