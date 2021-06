HANetf lance un ETF sur les paris sportifs et les jeux en ligne

(NEWSManagers.com) - HANetf va lancer un ETF sur les paris sportifs et l' iGaming, c' est-à-dire les jeux en ligne comme le poker, les jeux de casinos virtuels tels que le blackjack, les machines à sous ainsi que les sports " fantasy " . Le Sports Betting and iGaming Ucits ETF sera coté à Londres en juin 2021 et sera enregistré à la vente dans toute l' Europe.

Cet ETF suivra l' indice Solactive Fischer Sports Betting and iGaming qui est focalisé sur les entreprises qui dégagent la majorité de leur chiffre d' affaires actuel ou attendu via les paris sportifs et l' iGaming.

Cet indice a été conçu par le fournisseur d' indices Solactive en partenariat avec Fischer Gaming, une société de conseil spécialisée dans l'industrie mondiale du jeu. Le fondateur et PDG du cabinet, Aaron Fischer, est actuellement directeur financier et stratégique d'une société de jeux en ligne appelée Game Play Network à Los Angeles. Auparavant, il a été le directeur de la stratégie de MGM Resorts International de 2017 à 2020. Il a aussi été analyste de recherche sur les actions chez Goldman Sachs Londres et CLSA/Citic Securities en Asie.

Les jeux d'argent en ligne étaient en grande partie illégaux aux États-Unis, mais de récents changements réglementaires ont permis à certains États américains de légaliser les paris sportifs et l'iGaming, ce qui a été un moteur important de croissance pour le marché.

Goldman Sachs prévoit une multiplication par 23 du marché américain des paris sportifs et de l'iGaming, de 2,3 milliards de dollars en 2020 à 53 milliards de dollars en 2033, selon une étude de mars 2021.

HANetf annonce qu' il s' agit du premier ETF de ce genre en Europe. Dans la même veine, VanEck avait lancé un ETF sur l' e-sport, le VanEck Vectors Video Gaming and eSports Ucits ETF, l' an dernier. Sa couverture est différente, n' incluant pas les paris sportifs, ni les jeux de type poker.