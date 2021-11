HANetf lance un ETF sur le bitcoin

(NEWSManagers.com) - HANetf vient de lancer un ETF sur les actifs numériques et la blockchain en partenariat avec ETC Group. L' ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity Ucits ETF sera coté sur le London Stock Exchange mi-novembre et sera enregistré à la vente en Europe.

L' ETF Koin offrira une exposition pure aux sociétés de l'écosystème des actifs numériques et de la blockchain, y compris celles qui ont des activités commerciales dans le domaine des technologies de la blockchain, notamment le minage de crypto-monnaies, la technologie de la blockchain ou le négoce et les échanges de crypto-monnaies.

Il suit l' indice Solactive ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity et affiche un taux de frais sur encours de 0,60 %.