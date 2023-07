HANetf lance un ETF sur la hausse des dépenses militaires information fournie par Newsmanagers • 05/07/2023 à 10:15

(NEWSManagers.com) - HANetf va lancer un ETF sur l'avenir de la défense, le Future of Defence Ucits ETF (NATO) sur le London Stock Exchange et Deutsche Börse Xetra le 4 juillet. Il sera introduit sur Borsa Italiana fin juillet.Cet ETF, qui suit l'évolution de l'indice EQM Futures of Defense, cherche à offrir une exposition aux entreprises mondiales générant des revenus à partir des dépenses de défense et de cyberdéfense des alliés de l'OTAN et des alliés non membres de l'OTAN.Les entreprises doivent tirer plus de 50?% de leurs revenus de la fabrication et du développement d'aéronefs militaires et/ou d'équipements de défense ou avoir des activités commerciales dans le domaine de la cybersécurité sous contrat avec un pays membre de l'OTAN+.L'exposition maximale par pays est de 50?%, ce qui permet aux entreprises non américaines ayant leur siège dans un pays de l'OTAN+ d'avoir un poids significatif dans le portefeuille et d'offrir une exposition mondiale plus diversifiée.Dans le contexte instable actuel, les dépenses militaires mondiales sont en hausse. En 2022, un montant record de 2.200 milliards de dollars a été dépensé, note un communiqué de presse de HANetf.