HANetf lance 17 ETF sur Euronext Paris

(NEWSManagers.com) - Après Londres, Milan, Genève et Francfort, HANetf va enfin coter ses ETF à Paris. Le fournisseur de ces véhicules va lancer mi-décembre 17 ETF, principalement thématiques, sur Euronext Paris, a appris NewsManagers. D'autres cotations devraient suivre, sachant que la gamme de la société se compose de près de 30 ETF.

Parmi les fonds qui seront désormais accessibles aux investisseurs français figurent notamment des ETF sur l'espace, les compagnies aériennes, le cloud et l'énergie solaire, " qui constituent tous des premières en Europe " , souligne Hector McNeil, le codirecteur général d'HANetf, dans un entretien avec NewsManagers. Seront également cotés un ETF bien-être et un autre sur les paris et l'iGaming.

La gamme cotée et enregistrée en France comprend aussi deux ETF incluant un mécanisme de compensation carbone. En clair, l'empreinte carbone du fonds est neutralisée en finançant des projets ayant un effet favorable sur l'environnement et le climat.

Ce lancement donne le coup d'envoi du développement en France de la société basée à Londres. Il intervient quelques semaines après le recrutement par HANetf d'un responsable commercial pour l'Hexagone en la personne de Yann Hericotte, un ancien d'Avalon Capital Partners.

Ajouter 15-20 % d'encours

Fondée il y a trois ans, HANetf présente la particularité de mettre en place des ETF pour le compte de sociétés de gestion qui cherchent à se développer sur le marché européen mais ne disposent ni de la taille suffisante ni de ressources en interne pour le faire. Chaque ETF est donc conçu en partenariat avec un acteur différent, sachant que la société compte actuellement douze partenaires. A l'issue d'une année 2021 porteuse, ses encours sont passés de 1,1 milliard à 3 milliards de dollars.

La France a toujours été dans le viseur d'HANetf, mais la société a préféré attendre avant de s'y lancer. " Nous voulions d'abord que notre marque soit bien établie avant de pénétrer ce marché, marqué par la domination des banques françaises " , raconte Hector McNeil.

Pour se démarquer et se faire une place dans cet univers ultra-concurrentiel, Hector McNeil compte sur le positionnement d'acteur de niche de sa société. " Nous avons une gamme avec des fonds uniques, nous sommes généralement les premiers sur un thème. De plus, nous disposons d'experts dans chaque domaine que nous couvrons " , détaille-t-il. Il assure proposer la plus large offre d'ETF thématiques en Europe.

En moyenne, les quatre pays dans lesquels HANetf a listé ses ETF représentent chacun 20 % à 30 % des encours totaux, sachant que les trois premiers sont l'Allemagne, devant le Royaume-Uni et l'Italie. La société a aussi fait enregistrer ses fonds au Benelux, en Europe du Nord, en Pologne et en Espagne. Hector McNeil estime, en étant prudent, que la France pourrait " ajouter 15-20 % d'actifs " . L'implantation à Paris va également permettre de concrétiser des projets de création de fonds avec des acteurs français de la gestion d'actifs.

Au-delà du développement en France, Hector Mc Neil prévoit de lancer 15 autres ETF en 2022, après 18 cette année. Et il affirme qu'il serait " déçu " s'il n'atteignait pas les 5 milliards de dollars d'encours en fin d'année prochaine.