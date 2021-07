HANetf et Saturna lancent un ETF durable activement géré

(NEWSManagers.com) - HANetf et Saturna Capital lancent un ETF durable géré de manière active avec une compensation carbone, le premier du genre en Europe, selon les deux protagonistes. Saturna Sustainable ESG Equity HANzero Ucits ETF sera coté à Londres début juillet.

Saturna Capital est une société de gestion d' actifs spécialisée dans l'investissement socialement responsable gérant plus de 5 milliards de dollars d'actifs. L'ETF suivra la même stratégie d'investissement que le fonds commun de placement en actions durables de Saturna basé aux États-Unis, lancé en 2015 et géré par les mêmes gérants, Jane Carten et Scott Klimo.

Le fonds procède à une sélection positive des facteurs ESG, tels que les entreprises faisant preuve d'une gouvernance d'entreprise jugée excellente, d'un engagement à réduire l'impact environnemental dans les domaines des émissions de carbone, de l'eau et des déchets, et de caractéristiques sociales jugées positives. La sélection négative exclut les entreprises engagées dans des activités à haut risque ESG (par exemple, pas d'alcool, d'armes, de jeux d'argent ou d'extraction de combustibles fossiles). Le fonds investit à l'échelle mondiale.

L' ETF est le deuxième de HANetf à appliquer une compensation carbone. Ce système appelé " HANzero" permet aux investisseurs, en partenariat avec South Pole, de neutraliser directement les émissions de carbone de leurs investissements par le biais de projets tels que la conservation de la forêt de Topaiyo en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la centrale hydroélectrique de la rivière Musi à Sumatra, en Indonésie.