HANetf et AuAg Funds sortent un ETF sur les mines d' or ESG

(NEWSManagers.com) - Un de plus. HANetf lance un ETF sur les mines d' or répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, le premier du genre en Europe, selon la société. L' AuAg ESG Gold Mining Ucits ETF offrira une exposition à un panier équipondéré de 25 sociétés minières aurifères ayant passé un filtre ESG.

L' ETF a été créé en partenariat avec AuAg Funds, une boutique de gestion suédoise spécialisée dans les métaux précieux et la technologie verte. HANetf a fourni l' infrastructure.

L' ETF suit l' indice Solactive AuAg Gold Mining qui classe les sociétés de mines d' or en se basant sur des critères ESG et ne garde que les 25 meilleures entreprises du secteur, selon un modèle best in class. L' analyse est fournie par Sustainalytics.

Pour équipondérer le fonds, chaque participation aura une allocation de 4 %. Le but est d'éviter les risques de concentration dans les grandes sociétés minières aurifères. La sous-pondération éventuelle de quelques méga-compagnies dominantes peut également offrir un profil de rendement bénéfique pour le AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF dans un marché haussier pour l'or et les mines d'or. Le taux de frais sur encours du fonds est de 0,60 %.

Le nouvel ETF sera coté à Londres en juillet et sera agréé à la vente dans toute l' Europe.