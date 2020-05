HANetf élargit la distribution de ses ETF

(NEWSManagers.com) - HANetf, société d' ETF en marque blanche, vient d' enregistrer six de ses produits en Autriche et a obtenu le passeport pour son ETC (exchange-traded commodity) sur l'or Royal Mint Physical Gold ETC aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Finlande.

La société annonce aussi avoir dépassé les 300 millions de dollars d' encours, avec 327 millions au 27 avril 2020.

Créé en 2017, HANetf a lancé son premier ETF fin 2018. La société compte désormais cinq sociétés de gestion clientes avec lesquelles elle a conçu sept ETF/ETC. Elle affirme discuter avec une cinquantaine d' autres sociétés de gestion souhaitant se lancer sur le marché européen des ETF.

HANetf fournit des services de réglementation, de distribution et de marketing aux sociétés de gestion voulant lancer des ETF en Europe sans se doter d' une équipe en interne.