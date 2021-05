Handelsbanken bascule 12Md€ d' actifs vers des indices alignés sur les Accords de Paris

(NEWSManagers.com) - Handelsbanken Fonder adopte des indices de référence alignés sur les Accords de Paris pour cinq de ses fonds actions indiciels représentant 127 milliards de couronnes suédoises (soit environ 12,5 milliards d' euros).

Les fonds concernés* couvrent différentes zones géographiques : le monde, les Etats-Unis, l' Europe, les marchés émergents et les petites entreprises. Ils suivront désormais des indices conçus par Solactive, les ISS ESG Screened Paris Aligned Index.

" L'objectif est d'offrir à nos clients un accès à des produits d'investissement conformes aux engagements de l'Accord de Paris " , explique la société de gestion dans un communiqué.

" L'amélioration du niveau de durabilité dans nos fonds, plutôt que le lancement de nouveaux produits ESG distincts, est conforme à la stratégie de Handelsbanken " , ajoute le communiqué. En décembre 2020, la société de gestion a adhéré à l'initiative Net Zero Asset Managers et a également fixé des objectifs concrets de durabilité pour la gestion des actifs.

Ce changement d' indices va dans le sens de l'objectif de Handelsbanken Fonder de réduire l'intensité des émissions de ses portefeuilles de 50 % d'ici à 2030 et de l'objectif commun du groupe de parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles dès que possible, mais au plus tard en 2040.

*liste des fonds concernés :

Handelsbanken Global Index Criteria

Handelsbanken USA Index Criteria

Handelsbanken Europa Index Criteria

Handelsbanken Emerging Markets Index

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria