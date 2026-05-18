Hancock Prospecting, la société de Gina Rinehart, ajoute des valeurs défensives à son portefeuille américain

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Hancock Prospecting, détenue par la personne la plus riche d'Australie, Gina Rinehart, a ajouté cette année des participations dans les secteurs de la défense, de l'or et des terres rares à son portefeuille américain évalué à 3,3 milliards de dollars, selon des documents publiés lundi.

Hancock a ajouté CrowdStrike CRWD.O , L3Harris LHX.N , Lockheed LMT.N , Northrop Grumman NOC.N et RTX RTX.N dans le cadre d'une réorientation de son portefeuille de 133 millions de dollars vers les entreprises de défense et l'or en mars, selon un document déposé le 15 mai.

La société a également ajouté le grand producteur d'or Newmont NEM.N . Hancock Prospecting a également pris une participation de 6,3% dans Rare Earths Americas REA.A au cours du trimestre actuel, comme l'indique un autre document déposé le 14 mai.

Hancock a renforcé sa position dans le producteur de cuivre Hudbay Minerals HBM.TO d'environ 10% et a cédé l'intégralité de sa participation dans le producteur chilien de lithium SQM

SQMA.SN , avec lequel elle développe le projet de lithium Andover en Australie.

Ses principales participations restent le fonds indiciel technologique Invesco's QQQ Trust QQQ.O et le producteur américain de terres rares MP Materials MP.N , qui représentaient ensemble 47% de la pondération du portefeuille à la fin du mois de mars, selon les calculs de Reuters.