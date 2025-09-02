Hamilton Lane glisse après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de la société de gestion d'actifs sur les marchés privés Hamilton Lane HLNE.O chutent de 2,2 % à 147,40 $ dans les échanges prolongés ** HLNE annonce une offre d'actions de 528.705 actions à vendre par et un actionnaire vendeur

** L'action a clôturé en baisse de 2,4 % à 150,65 $ mardi

** HLNE offre 378 705 actions, tandis que l'actionnaire vendeur met en vente 150 000 actions

** BofA Securities est le gestionnaire du livre d'ordres pour l'offre ** HLNE prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour régler les échanges en espèces d'unités d'adhésion à Hamilton Lane Advisors ** La société aura 55,7 millions d'actions en circulation après l'offre, selon le prospectus

** Cinq des six sociétés de courtage estiment que l'action est "à conserver", une estime qu'elle est "à vendre", avec un prix médian de 168 dollars, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action HLNE a progressé de 1,7 % depuis le début de l'année