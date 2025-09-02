 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hamilton Lane glisse après le lancement d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de la société de gestion d'actifs sur les marchés privés Hamilton Lane HLNE.O chutent de 2,2 % à 147,40 $ dans les échanges prolongés ** HLNE annonce une offre d'actions de 528.705 actions à vendre par et un actionnaire vendeur

** L'action a clôturé en baisse de 2,4 % à 150,65 $ mardi

** HLNE offre 378 705 actions, tandis que l'actionnaire vendeur met en vente 150 000 actions

** BofA Securities est le gestionnaire du livre d'ordres pour l'offre ** HLNE prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour régler les échanges en espèces d'unités d'adhésion à Hamilton Lane Advisors ** La société aura 55,7 millions d'actions en circulation après l'offre, selon le prospectus

** Cinq des six sociétés de courtage estiment que l'action est "à conserver", une estime qu'elle est "à vendre", avec un prix médian de 168 dollars, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action HLNE a progressé de 1,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HAMILTON LANE-A
150,6500 USD NASDAQ -2,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

