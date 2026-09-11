Hamilton Global Opportunities plc : Un premier retour de capital aux actionnaires

Publication des résultats semestriels 2026
Hamilton Global Opportunities a publié ses résultats semestriels 2026, les premiers depuis la cession de l'essentiel de sa participation dans MIAX (décembre 2025) et le versement du dividende exceptionnel de 3,44 € par action en mai.
Le message est double : l'ANR absorbe sans dommage ce premier retour de capital significatif, et le groupe a déjà réengagé une partie du produit de cession dans ses deux lignes les plus prometteuses, Antaria Pharma et Exos Financial. La perte nette semestrielle est réduite de plus de moitié à -1,0 M€ (vs -2,6 M€ au S1 2025), la contre-performance de la participation cotée dans Gauzy constituant l'essentiel de la charge de la période.
Recommandation
À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et ajustons notre OC à 48,8 €/action afin de prendre en compte la distribution du dividende et son impact sur notre ANR, désormais de 51,4 €/action pré décote sur ANR de -5% (vs 53,1 €/action au moment de l’initiation de couverture).
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