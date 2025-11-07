Halozyme Therapeutics en baisse après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 1,3 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre -

** Les actions de Halozyme Therapeutics HALO.O ont baissé de 1,1 % à 67,67 $ dans le contexte d'une chute plus générale du marché vendredi, après une augmentation de capital finalisée.

** La société biopharmaceutique basée à San Diego, en Californie, a annoncé jeudi soir la fixation du prix () de ses offres privées d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 650 millions de dollars (CBs) à échéance 2031 et d'obligations convertibles à 0,875 % d'un montant de 650 millions de dollars à échéance 2032.

** Le prix de conversion initial des nouvelles obligations convertibles est fixé à 87,20 $, soit une prime de 27,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 68,39 $.

** Les actions de HALO ont baissé de 0,1% jeudi après que la société a dévoilé mercredi soir les offres () pour un rachat de ses obligations en circulation de 0,25 % à échéance 2027 et de 1 % à échéance 2028.

** Elle a l'intention d'utiliser le reste du produit net pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, les acquisitions potentielles et un éventuel remboursement supplémentaire de la dette. ** HALO a déclaré vendredi matin que Johnson & Johnson

JNJ.N a reçu l'approbation de la FDA pour Darzalex Faspro, coformulé avec la technologie d'administration de médicaments Enhanze de HALO, pour traiter les adultes atteints de myélome multiple à haut risque et à évolution lente (HR-SMM).

** Le HR-SMM est un état pré-cancéreux dans lequel des cellules anormales s'accumulent dans la moelle osseuse mais ne provoquent pas de symptômes de myélome multiple actif.

** Suite à l'évolution de la séance, les actions de HALO ont augmenté d'environ 41% depuis le début de l'année.