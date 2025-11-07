 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 990,50
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Halozyme Therapeutics en baisse après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 18:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre -

** Les actions de Halozyme Therapeutics HALO.O ont baissé de 1,1 % à 67,67 $ dans le contexte d'une chute plus générale du marché vendredi, après une augmentation de capital finalisée.

** La société biopharmaceutique basée à San Diego, en Californie, a annoncé jeudi soir la fixation du prix () de ses offres privées d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 650 millions de dollars (CBs) à échéance 2031 et d'obligations convertibles à 0,875 % d'un montant de 650 millions de dollars à échéance 2032.

** Le prix de conversion initial des nouvelles obligations convertibles est fixé à 87,20 $, soit une prime de 27,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 68,39 $.

** Les actions de HALO ont baissé de 0,1% jeudi après que la société a dévoilé mercredi soir les offres () pour un rachat de ses obligations en circulation de 0,25 % à échéance 2027 et de 1 % à échéance 2028.

** Elle a l'intention d'utiliser le reste du produit net pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, les acquisitions potentielles et un éventuel remboursement supplémentaire de la dette. ** HALO a déclaré vendredi matin que Johnson & Johnson

JNJ.N a reçu l'approbation de la FDA pour Darzalex Faspro, coformulé avec la technologie d'administration de médicaments Enhanze de HALO, pour traiter les adultes atteints de myélome multiple à haut risque et à évolution lente (HR-SMM).

** Le HR-SMM est un état pré-cancéreux dans lequel des cellules anormales s'accumulent dans la moelle osseuse mais ne provoquent pas de symptômes de myélome multiple actif.

** Suite à l'évolution de la séance, les actions de HALO ont augmenté d'environ 41% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

HALOZYME THERAPE
68,3900 USD NASDAQ 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
186,660 USD NYSE -0,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank