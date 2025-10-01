Halozyme rachète Elektrofi pour un montant pouvant atteindre 900 millions de dollars afin d'élargir sa gamme de produits d'administration de médicaments

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Halozyme Therapeutics HALO.O a annoncé mercredi qu'elle allait racheter la société privée Elektrofi dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 900 millions de dollars , afin d'élargir sa gamme de produits grâce à une technologie qui permet de délivrer des médicaments biologiques à des doses faibles et concentrées.

L'accord comprend un paiement initial de 750 millions de dollars et jusqu'à 150 millions de dollars de paiements d'étape liés à l'approbation de trois produits distincts.

La technologie d'administration de médicaments d'Elektrofi, connue sous le nom d'Hypercon, est conçue pour augmenter la concentration des médicaments jusqu'à environ 400-500 mg/ml, tout en les gardant faciles à injecter, ce qui permet d'administrer des médicaments avec de petits dispositifs au lieu de perfusions plus importantes.