Halozyme rachète Elektrofi pour 750 millions de dollars afin d'élargir sa gamme de produits d'administration de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Halozyme Therapeutics HALO.O a déclaré mercredi qu'elle allait acheter la société privée Elektrofi pour 750 millions de dollars en espèces, afin d'élargir sa gamme avec une technologie qui peut délivrer des médicaments biologiques en petites doses concentrées.