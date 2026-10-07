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Halozyme en hausse après sa victoire devant un tribunal néerlandais contre le Keytruda injectable de Merck
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 15:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action Halozyme HALO.O progresse de 1,4% à 111,24 dollars avant l'ouverture du marché

** Halozyme annonce avoir obtenu une injonction d'un tribunal néerlandais qui interdit la fabrication, la vente et l'importation du Keytruda sous-cutané de Merck MRK.N sur huit marchés européens

** Le tribunal estime que Merck enfreint le brevet EP622 d’Halozyme et rejette l’argument de Merck selon lequel ce brevet serait invalide

** Halozyme précise que les patients continuent d’avoir accès à la version intraveineuse du Keytruda, qui n’est pas concernée par l’injonction

** À la clôture d'hier, le titre HALO affichait une hausse de 62% depuis le début de l'année

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HALOZYME THERAPE
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MERCK
143,195 USD NYSE +0,88%
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