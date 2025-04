Halliburton: trimestre en ligne, mais l'Amérique inquiète information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 14:37









(CercleFinance.com) - Halliburton a publié mardi un bénéfice trimestriel en ligne avec les attentes, mais l'annonce d'une chute de son activité en Amérique du Nord pesait sur le cours de Bourse du fournisseur américain de services aux compagnies pétrolières avant l'ouverture.



Le groupe a publié un bénéfice net en baisse au titre du premier trimestre, à 204 millions de dollars, soit 24 cents par action, contre 606 millions de dollars, soit 68 cents par action l'année précédente.



En données ajustées, son bénéfice par action ressort à 60 cents par action, un chiffre parfaitement conforme au consensus établi par les analystes.



Le chiffre d'affaires s'est contracté à 5,4 milliards de dollars, contre 5,8 milliards attendu, ce qui dépasse cependant le consensus qui visait moins de 5,3 milliards.



Les résultats trimestriels du groupe ont notamment été affectés par une baisse de l'activité de 12% en Amérique du Nord, à 2,2 milliards de dollars, tandis que l'international a limité son repli à 2% à 3,2 milliards.



Dans son communiqué, Halliburton a par ailleurs pris note des récentes pressions qui tendaient à s'exercer sur l'environnement macro-économique.



En Bourse, le titre reculait de plus de 3% mardi matin en cotations électroniques suite à ces annonces.





Valeurs associées HALLIBURTON 20,420 USD NYSE -6,84%