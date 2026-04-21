Halliburton signale des coûts plus élevés liés à la guerre en Iran, alors que son bénéfice du premier trimestre dépasse les estimations

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(Réécrit tout au long avec des détails de la conférence téléphonique) par Vallari Srivastava

Le fournisseur américain de services pétroliers Halliburton a averti que les perturbations causées par la guerre en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz pourraient réduire le bénéfice par action du trimestre en cours d'environ 7 à 9 cents, après avoir battu les estimations de bénéfices du premier trimestre.

Le détroit d'Ormuz est un point d'étranglement énergétique mondial essentiel, et la société a déclaré mardi que le détournement a augmenté les coûts logistiques, le conflit prolongé augmentant également les prix des matières premières.

Halliburton HAL.N a lancé les résultats des fournisseurs mondiaux de services pétroliers alors que les investisseurs se concentrent sur les gains potentiels des réparations de l'infrastructure dans la région, un travail qui, selon les projections de Rystad Energy , pourrait valoir jusqu'à 58 milliards de dollars.

Halliburton a maintenu sa présence et sa capacité de service au Moyen-Orient tout au long, ce qui lui permet de bénéficier d'une reprise lorsque les conditions le permettront, a déclaré James West, analyste chez Melius Research.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 55 cents par action pour le premier trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 50 cents, selon les données de LSEG. Le conflit a réduit les bénéfices d'environ 2 à 3 cents par action.

Le chiffre d'affaires du Moyen-Orient a chuté de 12,7 % pour atteindre 1,32 milliard de dollars, pénalisé par la baisse de l'activité en Arabie saoudite et la réduction des services liés au forage au Qatar.

Les actions de Halliburton étaient en hausse de 4 % dans les échanges du matin.

Son grand rival SLB SLB.N , qui doit publier ses résultats vendredi, a signalé un impact de 6 à 9 cents par action sur les bénéfices, après que le fleuron de l'industrie a suspendu ses voyages et démobilisé ses opérations au Moyen-Orient.

LA FORCE INTERNATIONALE COMPENSE LE MOYEN-ORIENT

La faiblesse du Moyen-Orient a été en partie compensée par une meilleure performance ailleurs, avec des revenus internationaux en hausse à 3,3 milliards de dollars, grâce à un bond de 22% en Amérique latine et à une augmentation de 11% en Europe et en Afrique.

"Sur les marchés internationaux, nos performances dans le monde entier ont dépassé les perturbations causées par le conflit au Moyen-Orient", a déclaré le directeur général Jeff Miller dans un communiqué.

Halliburton s'attend à une croissance du chiffre d'affaires entre 5 et 9 % pour l'ensemble de l'année, tirée par l'Amérique latine.

Les recettes en Amérique du Nord ont chuté de 4,5 % pour atteindre 2,14 milliards de dollars, bien que Jeff Miller ait déclaré qu'il s'agissait des "premiers balbutiements d'une reprise".

"Nous sommes de plus en plus optimistes quant à la reprise de (Amérique du Nord) à mesure que l'arrière de la courbe du pétrole se redresse à plus de 80 dollars", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.