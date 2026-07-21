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Halliburton s'effondre après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes et une mise en garde concernant la reprise au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale avec les commentaires issus de la visioconférence) par Vallari Srivastava

L'action Halliburton HAL.N a chuté de plus de 6 % mardi après que le prestataire américain de services pétroliers a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le troisième trimestre et fait état d'incertitudes quant au rythme de la reprise au Moyen-Orient.

Le conflit au Moyen-Orient a dominé les marchés de l’énergie cette année, cette importante région productrice de pétrole restant sur le qui-vive suite à des flambées de violence répétées , bien que les cours du pétrole n’aient pas grimpé en flèche comme on le craignait lorsque les États-Unis et Israël sont entrés en guerre contre l’Iran en février.

Shannon Slocum, directrice des opérations de Halliburton, a déclaré que l’activité dans la région se remettait des creux observés pendant le conflit, mais a averti que le rythme de la reprise restait tributaire des événements quotidiens.

Marquant le coup d’envoi de la saison des résultats pour le secteur américain des services pétroliers, Halliburton prévoit que le chiffre d’affaires de son unité « Complétion et production » pour le trimestre en cours restera stable ou reculera de 2 % par rapport au trimestre précédent, tandis que celui de son activité « Forage et évaluation » devrait baisser de 3 % à 5 %.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre en Amérique latine, en Europe et en Afrique recule légèrement par rapport au trimestre précédent, avec un certain soutien apporté par la reprise au Moyen-Orient.

"La sécurité énergétique reste un enjeu central… Pour y parvenir, les pays doivent reconstituer leurs stocks, renflouer et augmenter leurs réserves stratégiques, et diversifier leurs sources d’approvisionnement", a déclaré le directeur général Jeff Miller. "Je m’attends à ce que ce travail prenne des années."

Slocum a indiqué que l’activité de construction de puits terrestres était restée stable dans toute la région au deuxième trimestre, à l’exception de quelques perturbations ponctuelles en Irak et à Bahreïn, tandis que l’activité offshore avait augmenté mais restait inférieure aux niveaux d’avant le conflit.

En dehors de la région, la société prévoit que son activité internationale connaîtra au troisième trimestre une croissance à deux chiffres modérée par rapport à l’année précédente.

AMÉRIQUE DU NORD: ACTIVITÉ MODÉRÉE

Le chiffre d’affaires en Amérique latine a progressé de près de 15 % au deuxième trimestre, tandis que celui de l’Europe et de l’Afrique a grimpé de 24 %. Ces hausses ont été partiellement compensées par un ralentissement de l’activité au Koweït, en Irak et au Qatar.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires est resté stable par rapport à l’année précédente, le ralentissement de l’activité dans le secteur des produits chimiques de spécialité, suite à la cession d’une partie de son activité chimique, et la baisse des forages dans le golfe du Mexique ayant compensé les gains enregistrés ailleurs.

"Halliburton sacrifie délibérément une partie de son volume d’activité national au profit de contrats internationaux à plus forte marge", a déclaré James West, analyste chez Melius Research, ajoutant qu’il s’agissait d’une "utilisation rationnelle, axée sur la rentabilité" de sa flotte et non d’un signe de faiblesse en Amérique du Nord.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 5,71 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars au deuxième trimestre et un bénéfice ajusté de 55 cents par action, dépassant d’un cent les estimations des analystes, selon les données de LSEG.

Le premier prestataire de services pétroliers, SLB SLB.N , publiera ses résultats vendredi, suivi par Baker Hughes BKR.O dimanche.

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