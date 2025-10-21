 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 254,50
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Halliburton : résultats en repli au troisième trimestre
information fournie par AOF 21/10/2025 à 16:50

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, les revenus de l'entreprise parapétrolière Halliburton ont reculé sur un an, passant de 5,7 à 5,6 milliards de dollars. Mais il est supérieur aux attentes : 5,39 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord sur ces trois mois s'est élevé à 2,36 milliards de dollars contre 2,386 milliards de dollars il y a un an à la même période. Il a dépassé le consensus de 2,17 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation a baissé sur cette période passant de 871 à 356 millions de dollars.

Sur ce troisième trimestre, le bénéfice par action ajusté ressort à 0,58 dollar contre 0,73 dollar il y a un an. Il dépasse l'estimation des analystes : 0,50 dollar.

" Nous avons pris des mesures qui permettront de réaliser des économies estimées à 100 millions de dollars par trimestre, révisé notre budget d'investissement pour 2026 et mis hors service les équipements qui ne répondent plus à nos attentes en matière de rendement ", a commenté Jeff Miller, président-directeur général de Halliburton, en parallèle de la publication trimestrielle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HALLIBURTON
24,660 USD NYSE +9,07%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank