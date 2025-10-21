Halliburton : résultats en repli au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, les revenus de l'entreprise parapétrolière Halliburton ont reculé sur un an, passant de 5,7 à 5,6 milliards de dollars. Mais il est supérieur aux attentes : 5,39 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord sur ces trois mois s'est élevé à 2,36 milliards de dollars contre 2,386 milliards de dollars il y a un an à la même période. Il a dépassé le consensus de 2,17 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation a baissé sur cette période passant de 871 à 356 millions de dollars.

Sur ce troisième trimestre, le bénéfice par action ajusté ressort à 0,58 dollar contre 0,73 dollar il y a un an. Il dépasse l'estimation des analystes : 0,50 dollar.

" Nous avons pris des mesures qui permettront de réaliser des économies estimées à 100 millions de dollars par trimestre, révisé notre budget d'investissement pour 2026 et mis hors service les équipements qui ne répondent plus à nos attentes en matière de rendement ", a commenté Jeff Miller, président-directeur général de Halliburton, en parallèle de la publication trimestrielle.

