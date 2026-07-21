Halliburton recule alors que la baisse de son chiffre d'affaires au Moyen-Orient au deuxième trimestre éclipse ses résultats supérieurs aux prévisions

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21 juillet - ** L'action de la société de services pétroliers Halliburton HAL.N recule de 3,7 % à 33,81 dollars avant l'ouverture du marché

** HAL indique que son chiffre d'affaires au Moyen-Orient a chuté de près de 11 % pour s'établir à 1,3 milliard de dollars au deuxième trimestre, pénalisé par le ralentissement de l'activité pétrolière au Koweït, en Irak et au Qatar

** Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord est resté stable à 2,28 milliards de dollars, principalement en raison d'une baisse de l'activité dans le secteur des produits chimiques spécialisés aux États-Unis

** En revanche, le chiffre d’affaires en Amérique latine a progressé de près de 15 % pour atteindre 1,12 milliard de dollars

** HAL affiche un bénéfice par action ajusté de 55 centimes pour le trimestre clos le 30 juin; les analystes tablaient en moyenne sur 54 centimes, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action était en hausse de 24,2 %