 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Halliburton : rechute sur 27$
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 18:04

Halliburton rechute sur 27$ (MM20) , enfonce sa MM20 et prend la direction du support des 26,5$ (la MM50 y gravitera dans 48H).
En cas de rupture, Halliburton filerait en direction de la médiane des 25$ (ex-résistance du 26 septembre).

Valeurs associées

HALLIBURTON
26,920 USD NYSE -5,19%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank