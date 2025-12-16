Halliburton : rechute sur 27$
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 18:04
En cas de rupture, Halliburton filerait en direction de la médiane des 25$ (ex-résistance du 26 septembre).
Valeurs associées
|26,920 USD
|NYSE
|-5,19%
A lire aussi
-
Donald Trump a la "personnalité d'un alcoolique", a lancé sa directrice de cabinet dans un papier retentissant publié mardi par Vanity Fair, et qu'elle a décrit après parution comme un "article à charge présenté de manière malhonnête". Susie Wiles, rouage crucial ... Lire la suite
-
Des centaines de mètres d'empreintes de dinosaures, dont certaines présentent des contours remarquablement nets d'orteils et de griffes, ont été découvertes dans les Alpes italiennes, où se tiendront les jeux Olympiques d'hiver 2026, ont annoncé les autorités mardi. ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi après une série de données mitigées sur l'activité des entreprises du bloc, tandis que le rapport sur l'emploi américain a montré de nouveaux signes de ralentissement sur le marché du travail ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a cédé 0,21% mardi, après avoir digéré des données économiques mitigées des deux côtés de l'Atlantique, tout en gardant un œil sur les pourparlers de paix en Ukraine. Le CAC 40 a perdu 18,72 points, à 8.106,16 points. La veille, l'indice vedette ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer