Halliburton progresse alors que la demande soutenue en Amérique du Nord a permis de dépasser les prévisions de bénéfices au T3

21 octobre - ** Les actions de la société de services pétroliers Halliburton HAL.N augmentent de 8,8 % à 24,30 dollars
** HAL affiche un bénéfice par action de 58 cents par rapport aux estimations de 50 cents par action - données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires trimestriel du segment Amérique du Nord s'est élevé à 2,4 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,17 milliards de dollars
** Cependant, le revenu trimestriel total de HAL a chuté à 5,6 milliards de dollars, contre 5,7 milliards de dollars il y a un an
** HAL fait état d'une baisse de 8 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente au Moyen-Orient et en Asie
** La société a également annoncé un partenariat avec VoltaGrid lundi afin de fournir des solutions d'alimentation distribuée pour les centres de données à l'échelle mondiale
** L'analyste de TD Cowen déclare que la collaboration avec les centres de données est une "surprise" et qu'elle aura probablement plus d'impact sur l'action que les bénéfices
**En incluant les mouvements de la séance, les actions ont baissé de 9,49 % depuis le début de l'année
