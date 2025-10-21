 Aller au contenu principal
Halliburton progresse alors que la demande soutenue en Amérique du Nord a permis de dépasser les prévisions de bénéfices au T3
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de la société de services pétroliers Halliburton HAL.N augmentent de 8,8 % à 24,30 dollars

** HAL affiche un bénéfice par action de 58 cents par rapport aux estimations de 50 cents par action - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel du segment Amérique du Nord s'est élevé à 2,4 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,17 milliards de dollars

** Cependant, le revenu trimestriel total de HAL a chuté à 5,6 milliards de dollars, contre 5,7 milliards de dollars il y a un an

** HAL fait état d'une baisse de 8 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente au Moyen-Orient et en Asie

** La société a également annoncé un partenariat avec VoltaGrid lundi afin de fournir des solutions d'alimentation distribuée pour les centres de données à l'échelle mondiale

** L'analyste de TD Cowen déclare que la collaboration avec les centres de données est une "surprise" et qu'elle aura probablement plus d'impact sur l'action que les bénéfices

**En incluant les mouvements de la séance, les actions ont baissé de 9,49 % depuis le début de l'année

