Halliburton est optimiste quant à la demande internationale ; les réductions de coûts permettront d'économiser 400 millions de dollars par an

Halliburton HAL.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires du secteur pétrolier international augmente au quatrième trimestre, l'activité globale de forage restant stable, tout en prévoyant des économies annuelles de 400 millions de dollars grâce à ses mesures de réduction des coûts.

Les actions de la société, troisième société mondiale de services pétroliers en termes de revenus, ont bondi de 9 %, aidées par un partenariat avec VoltaGrid pour fournir des solutions d'alimentation pour les centres de données dans le monde entier, en commençant par le Moyen-Orient.

Halliburton a toutefois prévu une baisse séquentielle de 12 à 13 % de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord au quatrième trimestre, bien que la région ait été à l'origine de la hausse de son bénéfice au troisième trimestre.

Son grand rival SLB SLB.N a battu les prévisions grâce à une demande stable en Amérique du Nord, mais a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une reprise significative de l'activité de forage dans la région.

Les opérateurs de l'industrie pétrolière sont restés prudents face à la volatilité des prix du brut, à la capacité de réserve de l'OPEP et aux préoccupations commerciales, en particulier en Amérique du Nord.

Halliburton prévoit également un impact tarifaire de 60 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 31 millions de dollars au trimestre précédent.

Entre-temps, l'entreprise a réduit son plan de dépenses d'investissement pour 2026 de 30 %, à 1 milliard de dollars, a mis hors service des équipements peu performants et a mis en œuvre des mesures de contrôle des coûts qui devraient permettre d'économiser 100 millions de dollars par trimestre.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que Halliburton avait supprimé des emplois.

DES PARIS SUR LA REPRISE

Le directeur général Jeff Miller a déclaré qu'il s'attendait à une reprise rapide de la demande en Amérique du Nord.

"Nous sommes convaincus que la reprise sera rapide en Amérique du Nord et nous voulons que ces flottes soient prêtes à combler les lacunes et à prendre en charge des projets plus importants", a-t-il déclaré.

Le chiffre d'affaires trimestriel de son segment Amérique du Nord s'est élevé à 2,4 milliards de dollars, un chiffre stable par rapport à l'année précédente, mais supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,17 milliards de dollars.

Halliburton a fait état d'une baisse de 8 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre par rapport à l'année précédente dans la région Moyen-Orient/Asie. La société prévoit une reprise de la demande en Arabie saoudite au cours du premier semestre 2026.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 58 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations des analystes de 50 cents, selon les données de LSEG.