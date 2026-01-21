Halliburton développera ses activités au Venezuela une fois que les conditions commerciales et juridiques auront été résolues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'entreprise américaine Halliburton
HAL.N a déclaré mercredi qu'elle développerait ses activités au Venezuela dès que les conditions commerciales et juridiques, y compris la certitude des paiements, seront résolues dans ce pays d'Amérique du Sud.
"Je suis très enthousiaste quant à la formidable opportunité qui s'offre à Halliburton au Venezuela", a déclaré le directeur général Jeff Miller lors d'une conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer