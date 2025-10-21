Halliburton dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Halliburton HAL.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mardi, aidé par une demande soutenue pour ses équipements et services pétroliers en Amérique du Nord.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 58 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation de 50 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.