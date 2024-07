Halliburton: bénéfice net en hausse de 16% au deuxième trimestre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le groupe parapétrolier américain Halliburton a publié un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre, soutenu par ses activités à l'international, selon un communiqué publié vendredi.

Le bénéfice net ressort à 709 millions de dollars, en progression de 16% sur un an. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur de référence du marché, il atteint 80 cents contre 68 cents un an plus tôt, un niveau conforme à ce qu'attendaient les analystes du marché.

Le chiffre d'affaires est demeuré quasi stable sur un an, à 5,8 milliards de dollars, un chiffre moins élevé qu'attendu par les marchés.

Le groupe de Houston (Texas) s'est distingué à l'international, en particulier dans la région Moyen-Orient/Asie. Ses revenus y ont atteint 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre, une hausse de 5% sur un an, grâce notamment à la construction de nouveaux forages en Arabie saoudite.

La région Europe/Afrique est également bien orientée (+4% à 757 millions de dollars) grâce à des projets en Norvège et en Angola.

En Amérique latine, le chiffre d'affaires est demeuré stable à 1,1 milliard de dollars, notamment en raison de ventes en berne au Mexique et dans les Caraïbes.

Enfin, en Amérique du Nord, son principal marché, le ralentissement s'est poursuivi (-3% à 2,5 milliards de dollars), avec un repli de la demande de pompage sous pression.

Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de la Bourse de New York, le titre d'Halliburton reculait de 2,4%.