Halliburton: activité et bénéfices en baisse au 2e trimestre

(Zonebourse.com) - Halliburton publie un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, contre 5,8 Mds$ enregistrés un an plus tôt à la même période.



Le bénéfice net est lui aussi en recul, passant de 709 M$ à 472 M$ en douze mois, laissant apparaitre un BPA en baisse de 0,8 à 0,55 $ (le consensus anticipait 0,56$).



' Ce que j'observe me pousse à penser que le marché des services pétroliers sera plus faible que prévu à court et moyen terme. Nous prendrons bien sûr les mesures nécessaires pour faire face à cette faiblesse passagère, tout en restant pleinement engagés envers notre cadre de retour aux actionnaires ', a commenté Jeff Miller, directeur général.



Halliburton indique que son chiffre d'affaires en Amérique du Nord est resté stable par rapport au T1, à 2,3 milliards de dollars, soutenu par une hausse de l'activité de stimulation au Canada, à l'augmentation des services de fluides et à l'amélioration du cimentage aux États-Unis, ainsi qu'à une hausse des ventes d'outils de complétion dans la région.



Ces gains ont été contrebalancés par une baisse des activités de levage artificiel aux États-Unis, des services de fluides et filaires dans le golfe du Mexique, et une diminution des ventes de logiciels.





