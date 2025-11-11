 Aller au contenu principal
Hallador Energy progresse après un bénéfice et un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de Hallador Energy HNRG.O augmentent de près de 17,4 % à environ 23,5 $ avant le marché

** Le producteur d'électricité et de charbon basé à Terre Haute, dans l'Indiana, a annoncé lundi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à des conditions météorologiques estivales favorables, à une demande d'énergie plus élevée et à des prix du gaz naturel élevés

** Les revenus du 3ème trimestre ont augmenté de 40% en glissement annuel pour atteindre 146,8 millions de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 110 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice par action (BPA) de 56 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations de 8 cents

** Trois des quatre sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" et une comme "conservée"; leur estimation médiane est de 23,5 dollars, données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 74,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Charbon
96,00 USD Ice Europ -0,26%
HALLADOR ENERGY
20,0100 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters.

