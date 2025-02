Haleon: les résultats 2024 suscitent des prises de profits information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 14:12









(CercleFinance.com) - Haleon a fait état jeudi de résultats annuels 2024 en ligne avec les attentes et de perspectives 2025 sans surprise, ce qui provoquait malgré tout une baisse de son titre à la Bourse de Londres.



Le propriétaire du dentifrice Sensodyne, du gel Voltaren ou de l'antidouleur Advil dit avoir enregistré une croissance organique de 5% de son chiffre d'affaires l'an dernier, dont 6,8% sur le quatrième trimestre.



Le groupe, issu de sa scission en 2022 avec le laboratoire britannique GSK, indique que l'effet-prix a atteint 3,7%, tandis que ses volumes ont augmenté de 1,3%.



En données publiées, le chiffre d'affaires 2024 est ressorti en baisse de 0,6%.



Pour 2025, Haleon a déclaré tabler sur une croissance organique annuelle de ses ventes comprise entre 4% et 6%, une estimation conforme à ses prévisions de long terme et conformes aux attentes des analystes.



Malgré cette publication solide, le titre cédait près de 3% jeudi à la Bourse de Londres, subissant l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100, victime de prises de profits après avoir engrangé plus de 10% ces trois derniers mois.





Valeurs associées HALEON 381,80 GBX LSE -3,46%