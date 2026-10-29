Haleon, le fabricant de Sensodyne, revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires organique annuel

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La société de produits de santé grand public Haleon HLN.L a revu à la baisse jeudi ses prévisions de croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires après qu'une saison de rhumes et de grippes peu active a entraîné une baisse des commandes en Amérique du Nord, son principal marché.