Haleon déçoit avec sa croissance organique, le titre chute

(Zonebourse.com) - Le groupe britannique de santé grand public a fait état mercredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,2% au titre du premier trimestre, une performance inférieure au consensus de marché qui visait une croissance de l'ordre de 2,4%.

La société, issue de sa scission avec le laboratoire biopharmaceutique GSK il y a quatre ans, explique avoir pâti d'une saison de la grippe moins virulente que prévu pendant l'hiver, mais les analystes disent voir d'autres raisons de s'inquiéter.

Chez Jefferies, on souligne notamment que l'essentiel de la croissance interne se fait sur la base de l'augmentation des prix de vente ( 2,4%) tandis que les ventes en volumes s'inscrivent, elles, en repli de 0,2% en données organiques.

"On voit aussi que les marchés émergents, si essentiels à la croissance, ne montrent plus de signes d'accélération", indique le broker américain.

L'hygiène bucco-dentaire fait bien mieux que prévu

Du côté de Bernstein, c'est le manque de dynamisme de l'ensemble du portefeuille qui préoccupe pour l'essentiel. Le bureau d'études fait remarquer que l'hygiène bucco-dentaire - qui regroupe entre autres les marques parodontax, Polident, Sensodyne - a largement dépassé les attentes au 1er trimestre en enregistrant une croissance organique de 8,3%.

Mais Bernstein note que les cinq autres grandes catégories, à savoir les vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS), le soulagement de la douleur, la santé respiratoire, la santé digestive et la santé thérapeutique de la peau et autres, reculent ou affichent des taux de croissance bas.

Le groupe - qui détient l'anti-douleur Advil ou encore l'anti-inflammatoire Voltarene - a déclaré ce matin qu'il continuait de tabler sur une croissance organique annuelle de ses ventes de 3% à 5% sur l'exercice, une estimation en ligne avec le consensus de 4%.

A la Bourse de Londres, le titre abandonnait 4,3% dans le sillage de cette publication, subissant l'une des plus mauvaises performances de l'indice FTSE 100 aujourd'hui.

Depuis son entrée en Bourse, en 2022, le titre n'a progressé que de 6%.

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