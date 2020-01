Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haftar est arrivé à Berlin pour la conférence sur la Libye-TV Reuters • 18/01/2020 à 20:22









LE CAIRE, 18 janvier (Reuters) - L'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, est arrivé samedi à Berlin où il doit participer dimanche à une conférence internationale sur la situation sécuritaire et politique en Libye, a annoncé la télévision libyenne al-Hadath TV sur Twitter. Lors de cette réunion, l'Allemagne et les Nations unies pousseront les camps libyens rivaux et leurs bailleurs de fonds étrangers sur le chemin d'une trêve. Un cessez-le-feu réclamé par la Turquie et la Russie est entré en vigueur dimanche dernier en Libye entre les forces du maréchal Haftar, qui se sont lancées à l'assaut de Tripoli en avril, et celles du gouvernement d'entente nationale basé dans la capitale libyenne. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est coupée en deux, entre le gouvernement d'entente nationale de Sarraj basé à Tripoli et un gouvernement parallèle dans l'Est soutenu par Haftar. (Hesham Abdul Khalek, version française Elizabeth Pineau)

