Haffner Energy retenu pour unité d’hydrogène vert de 280 millions EUR au Maharashtra, Inde

* Haffner Energy retenue comme partenaire technologique hydrogène vert dans protocole d’accord signé 16 avril 2026 au Maharashtra, portant sur environ 15 milliards EUR d’investissements. * Projet de centre de données 1,4 GW, investissement annoncé 10,4 milliards EUR, intégrant production d’hydrogène renouvelable à partir de résidus locaux de biomasse pour renforcer résilience énergétique du site.

* Unité de production d’hydrogène vert, investissement annoncé 280 millions EUR, capacité 6 900 tonnes/an via technologie de gazéification de biomasse SYNOCA. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Haffner Energy SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/97BDB8E5A56BF36638555EEAC8F6AB4671365A6F/37161