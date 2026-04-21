Haffner Energy rejoint consortium Seed Partners pour projets en Inde, investissement prévu 15 milliards EUR

* Gouvernement du Maharashtra, JW Global Group, Seed Consortium Partners ont signé 16 avril 2026 un protocole d’accord d’environ EUR 15 milliards incluant Haffner Energy comme partenaire technologique hydrogène du consortium. * Deux projets du programme reposent sur technologies Haffner Energy, dont un campus IA et data center de 1,4 GW valorisé à environ EUR 10,4 milliards. * MoU prévoit aussi usine d’hydrogène vert d’environ EUR 280 millions, avec production annuelle visée de 6 900 tonnes via technologie de gazéification de biomasse SYNOCA. * Déploiement annoncé en plusieurs phases, première phase sur plus de 680 acres autour du réservoir du barrage d’Ujani, avec lancement prochain des études. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Haffner Energy SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604211200OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177081_en) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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