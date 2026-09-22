Haffner Energy lance SB-HEFA pour réduire de 50% le coût des carburants durables

Haffner Energy lance SB-HEFA (Solid Biomass to HEFA), un procédé innovant de production de diesel renouvelable et de SAF. Il est fondé sur sa technologie propriétaire de thermolyse qui convertit directement des biomasses solides en liquide sans passer par le gaz de synthèse. Grâce à une matière première disponible pour moins de 20% du coût des huiles utilisées par les filières HEFA/HVO, à une chaîne industrielle très courte et à des rendements énergétiques améliorés, le groupe vise une réduction d'environ 50% des coûts complets de production (LCOE).

SB-HEFA rebat ainsi les cartes des marchés du SAF et du diesel renouvelable.

Vendre simultanément des équipements et des licences

SB-HEFA s'inscrit dans le modèle d'affaires des licences technologiques, développé par Haffner Energy en parallèle de la fourniture d'équipements illustrée notamment par le programme CORE100.

Tandis que CORE100 mobilise les capacités industrielles de la Société et génère du chiffre d'affaires par la vente d'équipements, SB-HEFA génèrera principalement des revenus de licences, sans solliciter significativement ces capacités. Dans ce cadre , Haffner Energy vise plusieurs millions d'euros de paiements initiaux ("upfront fees") liés à l'octroi de licences technologiques, complétés par des royalties ainsi que par des revenus de services et de fourniture de composants stratégiques.

En termes de contribution à l'EBITDA, chaque million d'euros de paiement initial ou de royalties lié à une licence équivaut à environ 3 MEUR de chiffre d'affaires générés par la vente d'équipements.

A plus long terme, la participation de Haffner Energy au capital de certains projets a également vocation à lui procurer des revenus récurrents liés à leur exploitation.

Le développement de SB-HEFA s'appuiera sur SAF Zero, structure dédiée au développement de la filière SAF par voie de licence technologique, ainsi que sur Mundi Haffner Technologies, Inc. au Canada.

Haffner Energy est par ailleurs en discussions avancées avec une banque d'affaires en vue de lui confier la recherche des partenaires industriels et financiers appelés à entrer au capital de SAF Zero et à financer son développement.

Le développement de SAF Zero est destiné à être financé par ses partenaires, sans mobiliser les ressources propres de Haffner Energy ni entraîner de dilution de ses actionnaires au titre de ces financements.

La technologie de thermolyse de Haffner Energy génère déjà de l'huile, instantanément convertie en gaz incondensables dans le procédé de synthèse de syngaz, d'hydrogène, de méthane ou de méthanol. Le procédé SB-HEFA, qui supprime l'étape de reformage destinée à la conversion de l'huile en gaz, consiste à extraire l'huile de thermolyse et à la stabiliser par un refroidissement immédiat, puis à la traiter par une filtration suivie d'une hydrodésoxygénation grâce à des technologies éprouvées de la filière HEFA.

Plusieurs acteurs majeurs de l'écosystème aéronautique ont déjà engagé des discussions avec Haffner Energy autour de SB-HEFA.

Le diesel renouvelable, qui repose sur la même technologie, constitue notamment l'un des axes majeurs du déploiement des carrefours multi-énergies développés au Canada avec Mundi Energies.

Une équation économique radicalement différente

La matière première constitue de très loin le premier poste du coût de production des carburants HEFA (SAF et diesel). En 2026, les huiles de cuisson usagées (UCO) se négocient en Europe autour de 1 000 à 1 200 euros/tonne, soit 100 à 120 EUR/MWh d'énergie primaire. Par contraste, les biomasses solides résiduelles destinées à alimenter SB-HEFA sont typiquement disponibles entre 10 et 30 EUR/MWh, soit un coût en moyenne cinq fois inférieur.

Par ailleurs, SB-HEFA propose une voie plus directe, simple et économique de production de SAF que les technologies alternatives : passer directement du solide au liquide sans transiter par le gaz. Haffner Energy estime ainsi que le CAPEX d'une installation SB-HEFA devrait représenter environ un tiers de celui d'une chaîne de conversion de biomasse solide en carburants liquides par Fischer-Tropsch ou via la synthèse de méthanol, tout en améliorant son efficacité énergétique.

Sur la base de son modèle technico-économique, Haffner Energy vise ainsi une réduction d'environ 50% des coûts complets de production du diesel renouvelable et du SAF par rapport aux autres filières, notamment HEFA.

Le diesel renouvelable, premier marché de SB-HEFA

Haffner Energy concentrera prioritairement le développement industriel de SB-HEFA sur le diesel renouvelable. Le diesel représente environ 34% des produits pétroliers raffinésii, contre 9% pour le kérosène, soit un marché en volume près de quatre fois supérieur. La société prévoit de mettre en service un premier démonstrateur industriel complet dès 2027/2028, la production de l'huile non hydrotraitée pouvant être assurée dès aujourd'hui sur le site de Marolles.