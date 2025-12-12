Haffner Energy détiendra 49% du capital dans une coentreprise au Canada

(AOF) - Haffner Energy a signé un partenariat stratégique majeur au Canada avec un partenaire canadien dont l'identité sera communiquée prochainement. Quelques semaines après la présentation publique de sa technologie H6, cet accord de partenariat repose sur trois piliers concrets : l’octroi d’une licence technologique sur le territoire canadien ; la création d’une coentreprise au Canada détenue à 49% par Haffner Energy ; le déploiement d’un premier projet industriel d’amorçage de 5 MW au Québec.

Ce partenaire canadien déploiera la technologie d'Haffner Energy pour structurer une filière complète de biocarburants avancés.

Concernant la coentreprise, celle-ci sera détentrice d'une licence exclusive pour le Canada, hors quelques domaines d'application, et assurera la partie complémentaire du projet réalisé au Canada.

Une avance d'un montant significatif, incluant le paiement d'une première tranche de 250 000 euros dès le mois de décembre, sera versée à Haffner Energy.

Haffner Energy détiendra 49% du capital de la coentreprise, sans aucun apport en numéraire, la licence constituant l'apport en nature exclusif. La coentreprise commercialisera la technologie, fabriquera sous licence une partie majoritaire des équipements selon les normes canadiennes, et développera puis exploitera les installations, avec la participation directe d'un réseau d'agriculteurs canadiens co-actionnaires.

Quant au premier projet de 5MW implanté au Québec, dont la capacité est le quart de celle des projets suivants, il devrait représenter 4,2 millions d'euros de ventes d'équipements et de services. La totalité des équipements étant déjà en stock, un chiffre d'affaires significatif pourra être constaté dès l'entrée en vigueur du contrat, quasiment sans décaissement, les services d'ingénierie fournis étant réalisés par les ressources internes de Haffner Energy.

La commande ferme correspondant à ce montant devrait être effective avant la fin de l'exercice (31 mars 2026).

Ce projet ouvre la voie au déploiement de plusieurs dizaines de carrefours multi-énergies à travers le pays. Chacun reposera sur une ou plusieurs unités de thermolyse Synoca 20MW, cœur de l'écosystème, permettant une production modulable de méthane, méthanol, biodiesel, hydrogène ou SAF, complétée par de la méthanisation et des panneaux photovoltaïques.

Grâce aux intrants sécurisés et aux débouchés déjà identifiés, trois premiers carrefours devraient être lancés dès 2026.

