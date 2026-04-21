Haffner Energy au coeur d'un investissement de 15 milliards d'euros pour les technologies propres
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:18
Ces quatre projets seront développés sur 275 hectares répartis de part et d'autre de la rivière Bhima, à proximité du Réservoir du Barrage d'Ujani dans l'Etat du Maharashtra.
The Seed Consortium Partners réunit des acteurs technologiques et des investisseurs. Haffner Energy y figure en qualité de partenaire technologique pour l'hydrogène vert. JW Global est un conglomérat mondial basé en Inde, présent dans des secteurs clés diversifiés, qui promeut une croissance durable à travers l'innovation, l'excellence opérationnelle et des partenariats à long terme.
Le protocole d'accord comprend notamment deux projets phares qui mettent en avant les solutions propriétaires de Haffner Energy dans les grands programmes de décarbonation industrielle :
- un campus centré sur l'intelligence artificielle et un centre de données de 1,4 GW, représentant environ 10,4 MdsEUR d'investissement, destiné à devenir un pilier de l'économie de l'IA en Inde et à créer de nombreuses opportunités d'emploi. Les solutions de Haffner Energy sont appelées à contribuer à la résilience de l'approvisionnement énergétique du centre de données grâce à la production d'hydrogène renouvelable et d'énergie à partir de ressources locales de résidus de biomasse.
- une unité de production d'hydrogène vert, d'un montant d'environ 280 MEUR, produira 6 900 tonnes d'hydrogène vert par an grâce à la technologie propriétaire de gazéification de biomasse SYNOCA de Haffner Energy, soutenant la transition du Maharashtra vers les carburants propres.
Valeurs associées
|0,0624 EUR
|Euronext Paris
|+1,13%
A lire aussi
-
Carburants: Lecornu annonce un "dispositif d'accompagnement" pour près de 3 millions de "grands rouleurs"
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi la création prochaine d'un "dispositif d'accompagnement" pour quelque trois millions de "grands rouleurs" touchés par la hausse du prix du carburant, ainsi que le renforcement des aides pour les pêcheurs et ... Lire la suite
-
En difficulté après les mauvais résultats aux municipales et critiquée en interne sur sa stratégie, la patronne des Ecologistes Marine Tondelier, qui défend toujours la primaire de la gauche, veut reprendre la main et parler du "fond" en mettant en avant ses propositions ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé dans le rouge mardi, plombée par des perspectives de plus en plus incertaines au Moyen-Orient, et par la chute de ses poids lourds Safran et Thales. Le CAC 40 a perdu 1,14% à 8.235,72 points, en recul de 95,33 points. La veille, l'indice ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mardi, les investisseurs se détournant du risque en fin de séance face à l'incertitude qui entoure les négociations entre l'Iran et les États-Unis et alors que la trêve de deux semaines touche ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer