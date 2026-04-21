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Haffner Energy au coeur d'un investissement de 15 milliards d'euros pour les technologies propres
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:18

Haffner Energy annonce la signature d'un protocole d'accord historique (MoU) le 16 avril 2026 entre le gouvernement du Maharashtra (Inde), JW Global Group et The Seed Consortium Partners. Cet accord représente environ 15 milliards d'euros (1 65 000 crores de roupies) d'investissements répartis sur quatre projets d'infrastructures et de technologies propres à grande échelle, dont deux reposent sur les technologies de Haffner Energy.

Ces quatre projets seront développés sur 275 hectares répartis de part et d'autre de la rivière Bhima, à proximité du Réservoir du Barrage d'Ujani dans l'Etat du Maharashtra.

The Seed Consortium Partners réunit des acteurs technologiques et des investisseurs. Haffner Energy y figure en qualité de partenaire technologique pour l'hydrogène vert. JW Global est un conglomérat mondial basé en Inde, présent dans des secteurs clés diversifiés, qui promeut une croissance durable à travers l'innovation, l'excellence opérationnelle et des partenariats à long terme.

Le protocole d'accord comprend notamment deux projets phares qui mettent en avant les solutions propriétaires de Haffner Energy dans les grands programmes de décarbonation industrielle :

- un campus centré sur l'intelligence artificielle et un centre de données de 1,4 GW, représentant environ 10,4 MdsEUR d'investissement, destiné à devenir un pilier de l'économie de l'IA en Inde et à créer de nombreuses opportunités d'emploi. Les solutions de Haffner Energy sont appelées à contribuer à la résilience de l'approvisionnement énergétique du centre de données grâce à la production d'hydrogène renouvelable et d'énergie à partir de ressources locales de résidus de biomasse.

- une unité de production d'hydrogène vert, d'un montant d'environ 280 MEUR, produira 6 900 tonnes d'hydrogène vert par an grâce à la technologie propriétaire de gazéification de biomasse SYNOCA de Haffner Energy, soutenant la transition du Maharashtra vers les carburants propres.

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