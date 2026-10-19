Haemonetics annonce que la FDA a autorisé un dispositif de fermeture vasculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Haemonetics HAE.N a annoncé lundi que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) avait approuvé son dispositif destiné à obturer les orifices artériels créés lors d'interventions cardiaques et vasculaires mini-invasives.

L'action de cette entreprise de technologie médicale a progressé d'environ 1,2 % en séance prolongée.

* Ce dispositif, baptisé PerQseal Elite, utilise un patch entièrement résorbable qui se dissout au fil du temps et ne laisse aucun implant permanent dans l'organisme.

* Haemonetics a acquis cette technologie dans le cadre de son rachat , en janvier 2026, de la société irlandaise Vivasure Medical

* L'autorisation de la FDA couvre l'utilisation du dispositif avec des gaines d'accès de grand diamètre couramment utilisées dans les interventions cardiaques structurelles et endovasculaires

* Haemonetics a indiqué que les médecins peuvent vérifier si le saignement a cessé sans perdre l’accès au fil-guide pendant l’intervention

* La société a également indiqué qu’elle présenterait des données cliniquessupplémentaires lors de la conférence Transcatheter Cardiovascular Therapeutics qui se tiendra plus tard ce mois-ci

* Haemonetics commercialise des produits destinés au prélèvement sanguin, à la gestion du sang et à la médecine interventionnelle, notamment des technologies de fermeture vasculaire utilisées dans les interventions cardiovasculaires