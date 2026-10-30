Hack de Binance : comment l’écosystème crypto s’est défendu

Face au piratage de Binance, estimé à 6,3 milliards de dollars, plusieurs acteurs de l'écosystème crypto ont réagi en urgence. Tether, Circle, Arbitrum, Beam ou encore Aave ont pris différentes mesures pour bloquer les fonds volés ou limiter les risques. Voici comment.

Les émetteurs de tokens gèlent les fonds volés

Après le piratage de Binance, hier, plusieurs acteurs de l'écosystème crypto ont mobilisé leurs outils d'urgence pour empêcher le hacker d'écouler son butin. Stablecoins gelés, marchés de prêt suspendus aux nouvelles opérations, tokens détruits à distance : les interventions se sont multipliées en quelques heures.

L'exchange estime les pertes potentielles à 6,3 milliards de dollars, dont environ 3 milliards ont déjà été gelés. Les premiers à réagir ont été les émetteurs de stablecoins, dont les contrats permettent de bloquer les tokens détenus à certaines adresses. Tether a ainsi immobilisé plus de 1,5 milliard d'USDT et Circle environ 823 millions d'USDC.

Paxos a suivi en gelant 1 906,67 PAXG, ses tokens adossés à l'or, après avoir confirmé leur transfert vers une adresse liée au hacker. L'entreprise assure que ses systèmes et ses réserves restent intacts.

De son côté, BitGo a bloqué environ 27,8 millions d'USD1, le stablecoin de World Liberty Financial, sur une adresse identifiée comme destinataire de fonds volés. La société affirme également ne présenter aucune faille de sécurité.

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Arbitrum et Beam interviennent directement sur la blockchain

Sur Arbitrum, réseau de seconde couche d'Ethereum, le Security Council a pris une mesure exceptionnelle la nuit dernière. Ce comité doté de pouvoirs d'urgence a immobilisé 8 425 ETH et 74,56 millions d'ARB, représentant environ 30,5 millions de dollars.

Pour cela, il a temporairement modifié un contrat du réseau afin de transférer les fonds vers une adresse sécurisée. Leur restitution nécessitera désormais un vote de gouvernance.

L'équipe de Beam, une blockchain dédiée au jeu vidéo, est allée plus loin. Grâce à un ancien portefeuille multisig, nécessitant plusieurs signatures pour agir, elle a détruit directement dans le portefeuille du hacker près de 984 millions de tokens BEAM volés, évalués à environ 3 millions de dollars.

Aave gèle ses marchés par précaution

Le protocole de prêt décentralisé Aave a également réagi. Ses équipes ont progressivement gelé 292 réserves sur les versions V3 et V4, réparties sur plusieurs réseaux.

Cette mesure empêche de nouveaux dépôts et emprunts, mais laisse les utilisateurs retirer leurs fonds ou rembourser leurs dettes.

Selon l'équipe chargée des risques d'Aave, le hacker avait auparavant déposé 60 millions d'USDT sur le protocole pour emprunter près de 44,6 millions de dollars en ETH.

Aave assure que le protocole n'a pas été compromis et que les positions restent suffisamment garanties. Les marchés seront progressivement réactivés lorsque les risques liés au piratage auront diminué.

On notera que les utilisateurs français ne sont pas les plus concernés par le hack de Binance. Une grande partie d'entre eux avait déjà migré vers d'autres plateformes, puisque Binance a cessé ses activités en Europe le 1er juillet dernier après avoir échoué à obtenir l'agrément MiCA.

Sources : Paxos sur X , BitGo sur X , ZachXBT sur X , Stani Kulechov sur X