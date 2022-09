Habituons-nous à l’inflation

(Crédits photo : Carmignac - )

Par Frédéric Leroux, responsable Équipe Cross Asset, Gérant

La surprise persistante des marchés face à la résilience de l'inflation et la prise en compte trop partielle des facteurs sous-jacents à la hausse des prix de long terme sont les marchepieds d'une tendance durable. Cet environnement inconnu de beaucoup d'opérateurs de marchés est de nature à favoriser les gestions actives.

Le retour de l'inflation après plus de 40 ans d'absence sème le trouble sur les marchés. Les acteurs financiers penchés sur la corbeille en 1980 ne sont plus très nombreux derrière leurs écrans aujourd'hui. Se souviendraient-ils d'ailleurs encore de la texture des années qui ont poussé les inflations américaine et européenne jusqu'à 15% ?

Pour les autres qui croient encore que le passé peut les aider à comprendre le présent et ce qui suit, point de salut en dehors des bonnes lectures. Celles-ci permettent de comprendre que les années 1965-1980 sont pleines d'enseignements car elles ont mené à l'inflation par un choc pétrolier qui survint après une longue période très calme sur le front des prix ; la même séquence qu'actuellement.

Il n'est cependant pas certain que les acteurs de la Finance veuillent regarder dès aujourd'hui l'éruption des prix post-Covid comme les prémices d'un authentique cycle inflationniste. Leurs anticipations d'inflation aux États-Unis sont en effet celles d'un retour vers 2,75% mi-2023 puis une stabilisation autour de 3% les années suivantes, à la façon d'une poussée sans lendemain telle qu'on en a connu deux ou trois au cours des quatre dernières décennies.

Pourtant, des facteurs inflationnistes structurels sont à prendre en compte : démographie (moins d'épargnants dans le monde, moins de jeunes Chinois à intégrer à tout prix dans le marché du travail), commerce (reflux du commerce mondial dans le PIB et de sa désinflation compétitive, fin possible de la baisse des prix dans le commerce en ligne), sociologie (préférence pour l'éthique au détriment de l'efficacité immédiate), ou encore transition énergétique.

Ces inversions de tendances lourdes tendront à rendre l'inflation résiliente. Dès lors, quelques hausses de taux directeurs par les banques centrales permettront-elles vraiment de faire disparaître l'inflation ?

L'exemple des Etats-Unis de 1980 impossible à répliquer

Il est difficile d'imaginer aujourd'hui des décisions semblables à celles de 1980 aux États-Unis. Cette année-là, Paul Volcker, alors président de la Réserve fédérale (Fed), poussa les taux directeurs à 20% alors que l'inflation redescendait vers 10%.

La même année, le président Ronald Reagan cassait la spirale prix/salaires en bannissant 11 400 contrôleurs aériens de la fonction publique au motif d'une grève illégale lancée pour obtenir une augmentation de salaire.

Enfin, il y eut un immense effort d'investissement du secteur pétrolier américain pour développer la production locale dans la foulée du choc de 1973. Impensable aujourd'hui.

La fin du conflit en Ukraine pourrait ne pas avoir rapidement un effet majeur sur les prix de l'énergie

Beaucoup d'acteurs de marchés considèrent que la fin des hostilités en Ukraine mettrait rapidement un terme à la hausse des prix de l'énergie. Mais, sauf à envisager la disparition de Vladimir Poutine, rien ne dit que les anciennes sources d'approvisionnement se réouvriraient rapidement.

Quant aux solutions alternatives, elles ne sont pas encore prêtes. Et en parallèle, la baisse des investissements dans les énergies fossiles depuis près de dix ans produit nécessairement un effet inflationniste sur leur coût. D'ailleurs, l'existence de la crise énergétique malgré une Chine à l'arrêt témoigne de sa profondeur.

Les hausses de salaires réels aux Etats-Unis vont freiner la désinflation

La sortie de la crise du Covid a été le catalyseur de l'inflation avec une demande boostée par des soutiens budgétaires massifs aux États-Unis et une offre perturbée par l'arrêt des chaînes de production.

Durant cette crise, le consommateur américain a pu se constituer une épargne excédentaire équivalant à 12% du PIB américain, de quoi le mettre en position de force dans les négociations salariales avec les employeurs (+7% d'augmentation annuelle moyenne). Lorsque l'inflation va commencer à baisser, la hausse des salaires se réduira plus lentement. Cela va produire des gains de salaires réels qui vont soutenir la croissance mais réduire la désinflation.

La récession, nécessaire pour résorber la hausse des prix, n'est donc pas pour tout de suite. Et l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, n'a probablement pas fini de surprendre les marchés par son agressivité.

Les marchepieds d'une inflation durable

La surprise persistante des marchés face à la résilience de l'inflation, longtemps analysée comme « transitoire », et la prise en compte trop partielle des facteurs sous-jacents à la hausse des prix de long terme sont les marchepieds d'une tendance durable.

De plus, la tolérance à la douleur étant ce qu'elle est aujourd'hui, Il y a fort à parier que, dès les premiers reflux de l'inflation sous-jacente, les banquiers centraux se précipiteront pour baisser les taux. Trop tôt.

Ce retour de l'inflation nourrit le cycle économique par les actions qu'elle impose aux banques centrales. Son caractère durable est une hypothèse sérieuse qui nous conduit à une structuration de nos portefeuilles diversifiés en phase avec le cycle économique. Cet environnement inconnu de beaucoup d'opérateurs de marchés est ainsi de nature à favoriser les gestions actives, y compris obligataires contrairement aux idées reçues.