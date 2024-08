H2O AM trouve un accord avec le régulateur britannique

(AOF) - H2O AM a annoncé un accord avec le régulateur britannique FCA "permettant une sortie définitive des fonds cantonnés pour l’ensemble des porteurs". Cette "Final Notice" publiée aujourd’hui couvre les faits survenus entre 2015 et 2019 relatifs aux investissements dans des sociétés liées à Tennor Holding BV. Le régulateur britannique souligne que H2O n'a pas fait preuve de la diligence requise pour les investissements relatifs au groupe de sociétés Tennor appartenant à Lars Windhorst, ou à d'autres sociétés qu'il a introduites.

Il a également "constaté que H2O n'avait pas mis en place de politiques ou de procédures adéquates et n'avait pas fait preuve de la compétence et de la diligence nécessaires pour gérer les conflits d'intérêts potentiels. La FCA a identifié plus de 50 cas où les employés de H2O avaient reçu des marques d'hospitalité sans les déclarer correctement, notamment l'utilisation d'un superyacht et d'un jet privé".

"H2O a également fourni des déclarations et des documents faux et trompeurs à l'autorité de régulation, tels que des registres et des procès-verbaux de réunions fabriqués de toutes pièces", poursuit la FCA.

"Grâce à ce règlement, la FCA a obtenu de l'argent pour les investisseurs concernés et un accord selon lequel H2O cessera d'exercer des activités réglementées au Royaume-Uni", a déclaré le dirigeant de la FCA, Steve Smart.

Conséquence de cet accord, H2O AM LLP n'est désormais plus sujette à une enquête de la FCA.

L'association Collectif Porteurs H2O a indiqué ne pas être concernée par cet accord bilatéral et "s'en étonne". Elle considère choquant le faible montant du remboursement agréé par la FCA, au regard des pertes réelles des fonds cantonnés, mais aussi des montants de dividendes encaissés par Natixis IM et H20 AM Holding entre 2015 et 2022 (1,2 milliard ont été versés par H20 AM à ces actionnaires entre en huit ans, dont une grande partie après que le scandale Tennor avait été dévoilé).

Le gestionnaire d'actifs a sécurisé un montant de 250 millions d'euros pour financer une offre proposée à tous les porteurs des fonds cantonnés, leur donnant la possibilité de l'accepter en vendant leurs parts à H2O AM LLP.

Selon le communiqué de ce dernier, les "porteurs acceptant l'offre recevront un paiement accéléré et majoré par rapport aux autres porteurs, à partir du quatrième trimestre 2024, et renonceront à toute action contre le groupe H2O AM et contre tout tiers en relation aux investissements relatifs aux entités liées à Tennor Holding BV et à leur gestion".

"En complément, toute somme supplémentaire provenant de la liquidation des actifs détenus par les fonds cantonnés ou d'amendes recouvrées, sera redistribuée à tous les porteurs incluant ceux qui auront accepté l'offre", précise le gestionnaire d'actifs.